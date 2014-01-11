Натянуть дизайн на joomla

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок224 просмотра

Натянуть дизайн на joomla и привести в соответствии с тз

Дизайн сверстан

200 wmz по факту

Делаете на своем хосте, плачу-переносите.

Сделать к пн, при том хочу видеть прогресс каждый день

Joomla
11 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lakie
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
Сделано все супер, спасибой!
Отличный заказчик. Легко найти общий язык. Рекомендую как надежного и хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

Lakie
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад