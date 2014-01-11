На сайте на Joomla неверно работает фильтрация товаров (по одной из характеристик товары не фильтруются). Необходимо исправить данную ошибку.
Натянуть дизайн на joomla
Натянуть дизайн на joomla и привести в соответствии с тз
Дизайн сверстан
200 wmz по факту
Делаете на своем хосте, плачу-переносите.
Сделать к пн, при том хочу видеть прогресс каждый день
Выбранный исполнитель
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