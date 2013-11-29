Восстановить сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок173 просмотра

Всем привет!

Есть сайт http://pogarny.ru. Не знаю, что случилось, но на нем пропало верхнее меню.

Вот нужно все вернуть на место. Откат не вариант, так как пропало меню год назад где-то. Сайт идет на продажу, поэтому нужно привести его в порядок. Вот сейчас опомнился!

Может там вообще мелочь, я просто в кодах не особо силен. В общем нужно посмотреть что и как!

Joomla
11 лет назад
boricov
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Антон просто суперски все сделал. Были проблемы с сайтом на Joomla. Объяснил все Антону, на что получил ответ, - "Щас сделаем". Все было сделано в течение 10 минут. Ну профи. Больше сказать нечего. Всем рекомендую.
Благодарю за сотрудничество. Проект был маленький, но Александр успел показать себя с лучшей стороны в качестве Заказчика. Оплата мгновенная, общение вежливое.

Заявки фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад