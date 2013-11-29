Восстановить сайт на Joomla

Всем привет!

Есть сайт http://pogarny.ru. Не знаю, что случилось, но на нем пропало верхнее меню.

Вот нужно все вернуть на место. Откат не вариант, так как пропало меню год назад где-то. Сайт идет на продажу, поэтому нужно привести его в порядок. Вот сейчас опомнился!

Может там вообще мелочь, я просто в кодах не особо силен. В общем нужно посмотреть что и как!