Необходимо подружить на Joomla компонент Community Builder (CB), Community Builder Pro (CB Pro) и плагин SMSFox. SMSfox работает при дефолтной регистрации, т.к. перехватывает действие при нажатии кнопки "Регистрация", запрашивает номер, отправляет на номер ...
Восстановить сайт на Joomla
Всем привет!
Есть сайт http://pogarny.ru. Не знаю, что случилось, но на нем пропало верхнее меню.
Вот нужно все вернуть на место. Откат не вариант, так как пропало меню год назад где-то. Сайт идет на продажу, поэтому нужно привести его в порядок. Вот сейчас опомнился!
Может там вообще мелочь, я просто в кодах не особо силен. В общем нужно посмотреть что и как!
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