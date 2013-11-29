Создать одностраничный сайт из шаблона на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки193 просмотра

Надо создать полностью редактируемый одностраничный лендинг на wordpress. Шаблон дизайна http://themeforest.net/item/super-agency-responsive-landing-page/full_screen_preview/3520082

+ убрать лишний код (оптимизировать) если будет + что касаемо сео заточить + счетчик воткнуть + карту в контактах, + лого скорее всего перерисовать, и обеспечить безопасность.

Домен и хостинг есть.

WordPress
11 лет назад
Morebit
Андрей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vinisakhalin
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$70
3 дня
Ужасное отношение к заказам и договоренностям! Первоначальное предложение было заманчивое, договорились на большее и в итоге вся работа провалилась. Все то, что делалось выглядело никак в шаблоне и не так как планировалось и договаривалось. Просто все на свой вкус и цвет, что никак не обговаривали.

Заявки фрилансеров

Vinisakhalin
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад