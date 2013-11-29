Создать одностраничный сайт из шаблона на WP

Ужасное отношение к заказам и договоренностям! Первоначальное предложение было заманчивое, договорились на большее и в итоге вся работа провалилась. Все то, что делалось выглядело никак в шаблоне и не так как планировалось и договаривалось. Просто все на свой вкус и цвет, что никак не обговаривали.