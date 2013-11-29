Фильтр атрибутов/производителя Joomshopping

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка233 просмотра

День добрый.

Необходимо реализовать одновременный фильтр по атрибутам\производителям на странице каталога и категорий джумшоппинга.

Пример http://www.minimodniki.com.ua/catalog/bodiki-dlja-...

джумла 2.5 и джумшоппинг 3.16 версии.

Бюджет 25USD

Joomla
11 лет назад
brat_ii
Руслан 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров