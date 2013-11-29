Надо создать полностью редактируемый одностраничный лендинг на wordpress. Шаблон дизайна http://themeforest.net/item/super-agency-responsive-landing-page/full_screen_preview/3520082 + убрать лишний код (оптимизировать) если будет + что касаемо сео заточить + счетчик воткнуть + карту в контактах, + лого скорее всего ...
Добавить блок на сайт joomla
Есть шаблон. Нужно добавить 1 редактируемый блок.
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