Добавить блок на сайт joomla

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Завершен9 заявок187 просмотров

Есть шаблон. Нужно добавить 1 редактируемый блок.

Joomla
11 лет назад
webbaster
Виталий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Был небольшой проект по добавлению произвольного блока в шаблоне joomla. Исполнитель сдал результат как и обещал, в течение часа. Оценикаю как надежного исполнителя. Рекомендую.
Сотрудничество прошло крайне успешно. Проект был малеький, но Виталий показал себя с лучшей стороны в качестве Заказчика. Вежлив, профессионален и оплата мгновенна. Благодарю.

Заявки фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад