Нужно доработать поиск по сайту с автоматической транслитерацией слов. К примеру пишу акура - находит acura. Cmc Bitrix
Вебмастер для нескольких сайтов под Joomla
Ежедневная работа!!! Обязаности: работоспособность сайтов, редактирование инфы, добавление удаление модулей, обновление версий CMS. Иногда смена дизайна, желательно уметь "натягивать" дизайн по дизайнерским рисункам. Работы немного, но не всегда. Рассчитываю на час рабочего времени в день.
Просьба, заявки только от имеющих отзывы здесь или на каких-то других ресурсах.
Оплата еженедельно. Оплата яндекс-деньги или Paypal.
Присылайте свои варианты ежемесячной компенсации.
Заявки фрилансеров
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