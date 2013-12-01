Вебмастер для нескольких сайтов под Joomla

Ежедневная работа!!! Обязаности: работоспособность сайтов, редактирование инфы, добавление удаление модулей, обновление версий CMS. Иногда смена дизайна, желательно уметь "натягивать" дизайн по дизайнерским рисункам. Работы немного, но не всегда. Рассчитываю на час рабочего времени в день.

Просьба, заявки только от имеющих отзывы здесь или на каких-то других ресурсах.

Оплата еженедельно. Оплата яндекс-деньги или Paypal.

Присылайте свои варианты ежемесячной компенсации.