Доработка модуля поиск Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки124 просмотра

Нужно доработать поиск по сайту с автоматической транслитерацией слов. К примеру пишу акура - находит acura.

Cmc Bitrix

11 лет назад
di1812
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров