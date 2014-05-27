Установить шаблон дизайна на сайт и внести правки

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Завершен1 заявка219 просмотров

Имеем сверстанный html шаблон дизайна.

Необходимо установить его на сайт seo-schemer.ru и внести доработки из ТЗ во вложении.

На сайте применяется шаблонизатор Smarty. Поэтому для выполнения задания знание и опыт работы со Smarty является обязательным.

HTML
11 лет назад
Jtr
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Очень доволнен сотрудничеством. Все было сделано в срок и в соответствии с ТЗ.
Суперточное ТЗ и такая же оплата - рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад