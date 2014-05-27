На сайте (Joomla 2.5.16+K2 2.6.7 +Kunena 3.0.3) внезапно пропала регистрация http://www.mendeleevo.su/create-an-account/ Выдаёт страницу с пустым кодом. Нужно решить эту проблему.
Установить шаблон дизайна на сайт и внести правки
Имеем сверстанный html шаблон дизайна.
Необходимо установить его на сайт seo-schemer.ru и внести доработки из ТЗ во вложении.
На сайте применяется шаблонизатор Smarty. Поэтому для выполнения задания знание и опыт работы со Smarty является обязательным.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Перенести страницу с http://tppkaluga.ru/test2 на Битрикс. Сделать дополнительную страницу, которую потом можно переключить и сделать главной. Интегрировать шаблон из http://tppkaluga.ru/test2 плюс вывод новостей как на главной http://tppkaluga.ru ...Закрыт11 лет назад
здравствуйте уважаемые программисты! Нам нужно залить на хостинг сайт по этому примеру http://themeforest.net/item/directory-portal-wordpress-theme/3840053 или http://templatic.com/demos/directory/. 2 вариант предпочтительней. Если у Вас уже есть эта тема купленная, то было бы супер, особенно расширенная версия. Также ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер, Добрый день, внезапно часть сайта перестала отображаться на сафари. На хроме и других браухерах отображается корректно. Нужно это поправить. указывайте цену - спасибоСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть шаблон. Нужно добавить 1 редактируемый блок.Завершен11 лет назад
- $100
Надо создать полностью редактируемый одностраничный лендинг на wordpress. Шаблон дизайна http://themeforest.net/item/super-agency-responsive-landing-page/full_screen_preview/3520082 + убрать лишний код (оптимизировать) если будет + что касаемо сео заточить + счетчик воткнуть + карту в контактах, + лого скорее всего ...Закрыт11 лет назад
- $25
День добрый. Необходимо реализовать одновременный фильтр по атрибутам\производителям на странице каталога и категорий джумшоппинга. Пример http://www.minimodniki.com.ua/catalog/bodiki-dlja-... джумла 2.5 и джумшоппинг 3.16 версии. Бюджет 25USDСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Есть сайт http://pogarny.ru. Не знаю, что случилось, но на нем пропало верхнее меню. Вот нужно все вернуть на место. Откат не вариант, так как пропало меню ...Завершен11 лет назад
Необходимо подружить на Joomla компонент Community Builder (CB), Community Builder Pro (CB Pro) и плагин SMSFox. SMSfox работает при дефолтной регистрации, т.к. перехватывает действие при нажатии кнопки "Регистрация", запрашивает номер, отправляет на номер ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад