Jtr

Евгений Панасюк Jtr

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Панасюк Евгений

Основные направления:

- Управление проетами;

- Разработка сложных высоконагруженных систем;

Ключевые компетенции: project management, delivery management, Agile, Scrum, business development, business analysis, people management, communication, risk management, Product Management, team management, scope management, Jira, project planning, Analysis and research, Business requirements, Backlog prioritization, Product Roadmap

Недавние проекты:

Egamersworld.com - Высоконагруженный (более 100 тыс пользователей в сутки) портал посвященный тематике киберспорта.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевести логотип в векторную форму
Все супер, никаких проблем. Отличный заказчик.
Быстро, четко. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создать анимированный gif баннер
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Все отлично. Андрей выполнил работу вовремя и в рамках оговоренного задания. Я полностью доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка лендинга
Сотрудничество прошло хорошо, рекомендую как надежного заказчика.
Все отлично. Я доволен.
Ответный отзыв
bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$99
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная верстка сайта
Все было в лучшем виде
Отличная работа. Качественно, вовремя (даже на пару дней раньше) и адекватное отношение к замечаниям и правкам. Рекомендую.
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создать анимированный flash баннер
Отлично поработали с Евгением.
Все отлично. Сроки, кчество, отношение к правкам. Рекомендую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов