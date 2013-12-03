Имеем сайт который постоянно парсят/DDOSят конкуренты. Хостинг Digdita Ocean, Ubuntu 18, nginx + php-fpm. Необходимо настроить сервер чтобы выдерживал нагрузку либо фильтровал ботов.
Основные направления:
- Управление проетами;
- Разработка сложных высоконагруженных систем;
Ключевые компетенции: project management, delivery management, Agile, Scrum, business development, business analysis, people management, communication, risk management, Product Management, team management, scope management, Jira, project planning, Analysis and research, Business requirements, Backlog prioritization, Product Roadmap
Недавние проекты:
Egamersworld.com - Высоконагруженный (более 100 тыс пользователей в сутки) портал посвященный тематике киберспорта.
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеем логотип компании в достаточно низком разрешении, нужно на его основании сделать лого в вектореЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо нарисовать анимированный баннер размером 1180х90. Анимация достаточно простая: выводим логотип компании и рядом 3 фразы сменяющие друг-друга. Пример баннера во вложении.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Интересует верстка. Требования и пример макетов во вложении.Завершен9 лет назад
Необходимо моздать макеты лендинга, для ширины экрана 1280px и 320px. На основании шаблона и ТЗ во вложении. Рассматриваются только заявки с указаной стоимостью и сроками.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует адаптивная верстка 7 страниц. Требования и примеры макетов во вложении.Завершен10 лет назад
Имеем сайт на Joomla с достаточно простым шаблонов, нужно внести правки в верстку, чтобы она стала адаптивной. Подробности в прикрепленном ТЗ.Завершен10 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта. Имеем логотип, корпоративные цвета, утвержденную структуру сайта и наброски страниц. Более детальное ТЗ во вложении.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеем сайт на самописной CMS, там уже реализована работа с фотогалереями. Требуется подправить шаблон страницы, чтобы галерея выводилась чуть по другому. Подробности в атаче.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеем сверстаную страничку (все кроме блока со слайдером), нужно разместить на ней слайдер как изображено на макете в атаче.Завершен11 лет назад
Имеем корпоративынй сайт сделанный на Drupal. Необходимо перенести верстку и контент на Mod-X. Подробнее в прикрепленном ТЗ.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеем магазин на Prestashop, нужно доработать раздел новостей, страницу оформления заказа и футер. Подробное ТЗ в прикрепленном файле.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеем сайт на WP. Нужно внести правки в верстку описанные в прикрепленном ТЗ.Завершен11 лет назад
Интересует разработка сайта с функционалом повторяющим http://www.printclick.ru/. Важные моменты наличие конструктора продукции либо возможности отправить свой макет (выбираем из готовых и редактируем, либо загружаем свой макет). Функционал полностью идентичный. Дизайн сайта сможем предоставить. ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеем сверстанный html шаблон дизайна. Необходимо установить его на сайт seo-schemer.ru и внести доработки из ТЗ во вложении. На сайте применяется шаблонизатор Smarty. Поэтому для выполнения задания знание и опыт работы со ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеем готовую HTML верстку нового дизайна проекта. Необходимо натянуть верстку на проект работающий с шаблонизатором Smarty. Объем работы - 40 сверстаных страниц.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеем сверстаный дизайн сайта и описание структуры сайта. Необходимо интегрировать верстку в WordPress и произвести настройку в соответствии с ТЗ. Потребуется разработать несколько не стандартных модулей/плагинов. Поэтому огромным плюсом в выборе исполнителя ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеем корпоративный сайт на самописном движке. Существующий полностью рабочий сайт служит основой для проведения работ. Функционал сайта, разделы, модули остается прежний. Необходимо перенести весь функционал на фреймворк Yii. Опыт работы и примеры уже ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать анимированный баннер. Ориентировочное ТЗ - https://docs.google.com/open?id=0B78sF8R7161IMjZlOWFmNTUtNDc4NS00ZWZhLTg4ZWYtNzM1OGVkNDk0YTRl Рассматриваются только заявки с конкретными сроками и стоимостью.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Имеем сверстаный дизайн сайта и описание структуры сайта. Необходимо интегрировать верстку в MOD-X и произвести настройку в соответствии с ТЗ. Сайт состоит из набора текстовых информационных страниц, и 1-й формы подачи ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад