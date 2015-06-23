Создать анимированный flash баннер

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Завершен4 заявки141 просмотр

Требуется создать анимированный баннер.

Ориентировочное ТЗ - https://docs.google.com/open?id=0B78sF8R7161IMjZlOWFmNTUtNDc4NS00ZWZhLTg4ZWYtNzM1OGVkNDk0YTRl

Рассматриваются только заявки с конкретными сроками и стоимостью.

14 лет назад
Jtr
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Все отлично. Сроки, кчество, отношение к правкам. Рекомендую.
Отлично поработали с Евгением.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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