Необходимо разработать статический банер в шапку сайта. Размерность 1000px на 300px, коллаж. Тематика моечное оборудование, Гос. проект Подробности после утверждения кандидата. Банер должен олицетворять серьезность компании, строгость, банер должен быть "живым". ...
Дизайн баннеров, презентаций, элементов интерфейса
Переодический для проекта нужен дизайн мелких вещей, вроди банеров или презентаций.
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