Нужно создать flash банер размером 730х90 или переделать существующий. Указывайте стоимость.
Flash
Нужно создать 3 Flash баннера для сайта. Идея есть, детали согласовываются с исполнителем.
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