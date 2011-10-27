Здравствуйте для сайта http://cms10-2.prgmm.ru/ необходимо сделать красивый стильный статичный баннер. Примерный размер на принт скрине показал черным. Он будет под голубым облачком. Текст для баннера: АКЦИИ(товар недели, товар дня) Только сегодня в ...