Нарисовать флеш баннер

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Завершен10 заявок189 просмотров

Нужно нарисовать рекламный баннер для реабилитационного центра лечения от алкоголизма

ширина 600 высота 200

чтобы при клике был переход на рекламируемый сайт

От исполнителя портфолио и адекватность.

14 лет назад
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Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Все выполнил, подкорректировали в ходе общения. Адекватный исполнитель. Вежливый и работоспособный . Рекомендую к сотрудничеству.
Понравилось работать с Сергеем. Часто онлайн. Приятное общение. Быстрая и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать в будущем. С уважением Денис.

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MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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