5 банеров размером 958px × 351px каждый банер на каждую тему 1. nokia 5130 express music 2. туристическая путевка в ГОА или хайнань 3. ipad+ iphone ...
Нарисовать флеш баннер
Нужно нарисовать рекламный баннер для реабилитационного центра лечения от алкоголизма
ширина 600 высота 200
чтобы при клике был переход на рекламируемый сайт
От исполнителя портфолио и адекватность.
Выбранный исполнитель
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