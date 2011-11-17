Баннер. Flash.

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Завершен5 заявок324 просмотра

Управляемый баннер на XML с возможностью:

1. добавления и удаления слайда

2. редактирования названия слайдов

3. редактируемым текстом в слайде и его положения, а также несколько вариантов анимации

4. гиперссылки на нужные страницы сайта

5. рандомайзным открытием слайдов

6. с autoplay и возможностью принудительным листания по клику мыши на нужном слайде (autoplay с задаваемым временем желательно и возможностью паузы)

7. поддержка jpg, gif, png, swf, flv, mp4

8. с изменяемым размером.

9. административная панель

14 лет назад
Lugen
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Leo_jey
Лео 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$80
4 дня
Елена, спасибо за сотрудничество! Вы решили сложную задачу на высоком профессиональном уровне! В дальнейшем хотелось бы работать с Вами!
Спасибо! Всем рекомендую: работать было легко и приятно; терпеливое отношение к непредвиденным трудностям; + несмотря на мое пассивное сопротивление, заплатили больше, чем было оговорено изначально )))

Заявки фрилансеров

Leo_jey
Лео 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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