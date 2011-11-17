Баннер. Flash.

Управляемый баннер на XML с возможностью:

1. добавления и удаления слайда

2. редактирования названия слайдов

3. редактируемым текстом в слайде и его положения, а также несколько вариантов анимации

4. гиперссылки на нужные страницы сайта

5. рандомайзным открытием слайдов

6. с autoplay и возможностью принудительным листания по клику мыши на нужном слайде (autoplay с задаваемым временем желательно и возможностью паузы)

7. поддержка jpg, gif, png, swf, flv, mp4

8. с изменяемым размером.

9. административная панель