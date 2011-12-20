3 страничных swf баннер

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Завершен9 заявок151 просмотр

3 страничный баннер, формат - swf, 230*200

Баннер в таком же стиле - http://bit.ly/qEXmBS

1

Институт "АРТ & ИМИДЖ"

диплом государственного образца

за один год

2

"PR-менеджер"

мастерская Чумикова А.Н.

начало обучения 28 октября в 18.30

3

"БРЕНД-менеджер"

мастерская Бегуновой Г.В.

начало обучения НОЯБРЬ

14 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Совсем забыл написать отзыв) Татьяна выполнила все быстро и качественно с учетом всех пожеланий. Спасибо!
Хороший работодатель. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рада буду сотрудничать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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