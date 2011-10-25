Творческое задание: эти изображения будут использоваться в интернет магазине, как заставки к категориям. На них обязательно должно быть изображение одного или более человек, и товар. Шрифт используемый в изображении Hoefler roman title мы ...
Срочно нужен баннер для онлайн магазина
Нужен анимированный баннер для онлайн Steam магазина!
ТЗ в
skype derek.gardiner7
icq 29616616
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