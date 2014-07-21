Требуется изготовить 9 статичных баннеров заставок

Творческое задание: эти изображения будут использоваться в интернет магазине, как заставки к категориям.

На них обязательно должно быть изображение одного или более человек, и товар. Шрифт используемый в изображении Hoefler roman title

мы предоставим, он находится в папке sources. Дополнительные шрифты вы можете использовать самостоятельно, но не забудьте их приложить. Если вы используете Mac OS, то по вашей просьбе мы предоставим вам архив со шрифтами Hoefler.

Более подробное описание и исходные материалу будут высланы выбранным исполнителям;

Оплата Web Money, Yandex.деньги

Требование к исполнителю - наличие достойного портфолио, опыт работы в Photoshop от 2-х лет.

Вопросы, образцы - по запросу.