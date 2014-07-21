Требуется изготовить 9 статичных баннеров заставок

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок288 просмотров

Творческое задание: эти изображения будут использоваться в интернет магазине, как заставки к категориям.

На них обязательно должно быть изображение одного или более человек, и товар. Шрифт используемый в изображении Hoefler roman title

мы предоставим, он находится в папке sources. Дополнительные шрифты вы можете использовать самостоятельно, но не забудьте их приложить. Если вы используете Mac OS, то по вашей просьбе мы предоставим вам архив со шрифтами Hoefler.

Более подробное описание и исходные материалу будут высланы выбранным исполнителям;

Оплата Web Money, Yandex.деньги

Требование к исполнителю - наличие достойного портфолио, опыт работы в Photoshop от 2-х лет.

Вопросы, образцы - по запросу.

14 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$180
2 дня
Полностью удовлетворен работой. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Несмотря на то, что я неверно поняла ТЗ (полностью моя вина), Сергей продолжил сотрудничество, и мы довольно бысто пришли к нужному результату. Плюс заказчик был все время на связи, что позволило не затягивать с внесением мелких правок. Рекомендую как очень надежного человека!)

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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