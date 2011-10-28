Динамичный баннер

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Завершен16 заявок243 просмотра

Необходимо создать динамичный баннер, в котором будет появляться надпись:

Межрегиональная Профессиональная Ассоциация Кинезиологии России

Совместно с Australian Kinesiology Assotiation (AKA)

во время показа картинки 1

Затем, когда появится картинка 2, то должна появиться надпись: «Впервые в России авторский семинар Сильвия Марины «Трансформация памяти ДНК в Тета и Дельта»»

Затем опять показ картинки 1 и надпись:

Ростов-на-Дону 5 – 8 ноября

Москва 10 – 13 ноября

Красноярск 16 - 19 ноября

При клике на баннер посетителя должно переадресовать на сайт www.rusmpak.com

Картинки готовы, детали согласуем. Картинка может идти просто фоном.

С уважением, Юлия

14 лет назад
KlimenkoUlia
Юлия 
62 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Денис, гениально! Это происходит, когда человек действительно любит свое дело. Честно говоря, я не предполагала, что из моего простого на первый взгляд технического задания, на свет выйдет произведение искусств. Вы сами подобрали необходимый материал, самое главное – в тему 100%, замечательные эффекты – тоже в тему. И очень важно, что баннер сделан очень быстро. Спасибо! С уважением, Юлия
Понравилось работать с Юлией. Часто онлайн. Своевременная оплата. И несомненно - приятное общение. Буду рад сотрудничать в будущем. С уважением Денис.

Заявки фрилансеров

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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