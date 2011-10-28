Необходимо разработать статический банер в шапку сайта. Размерность 1000px на 300px, коллаж. Тематика моечное оборудование, Гос. проект Подробности после утверждения кандидата. Банер должен олицетворять серьезность компании, строгость, банер должен быть "живым". ...
Динамичный баннер
Необходимо создать динамичный баннер, в котором будет появляться надпись:
Межрегиональная Профессиональная Ассоциация Кинезиологии России
Совместно с Australian Kinesiology Assotiation (AKA)
во время показа картинки 1
Затем, когда появится картинка 2, то должна появиться надпись: «Впервые в России авторский семинар Сильвия Марины «Трансформация памяти ДНК в Тета и Дельта»»
Затем опять показ картинки 1 и надпись:
Ростов-на-Дону 5 – 8 ноября
Москва 10 – 13 ноября
Красноярск 16 - 19 ноября
При клике на баннер посетителя должно переадресовать на сайт www.rusmpak.com
Картинки готовы, детали согласуем. Картинка может идти просто фоном.
С уважением, Юлия
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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