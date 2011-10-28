Необходимо создать динамичный баннер, в котором будет появляться надпись:

Межрегиональная Профессиональная Ассоциация Кинезиологии России

Совместно с Australian Kinesiology Assotiation (AKA)

во время показа картинки 1

Затем, когда появится картинка 2, то должна появиться надпись: «Впервые в России авторский семинар Сильвия Марины «Трансформация памяти ДНК в Тета и Дельта»»

Затем опять показ картинки 1 и надпись:

Ростов-на-Дону 5 – 8 ноября

Москва 10 – 13 ноября

Красноярск 16 - 19 ноября

При клике на баннер посетителя должно переадресовать на сайт www.rusmpak.com

Картинки готовы, детали согласуем. Картинка может идти просто фоном.

С уважением, Юлия