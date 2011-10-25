Баннер в шапку сайта

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Закрыт19 заявок345 просмотров

Необходимо разработать статический банер в шапку сайта.

Размерность 1000px на 300px, коллаж.

Тематика моечное оборудование, Гос. проект

Подробности после утверждения кандидата.

Банер должен олицетворять серьезность компании, строгость, банер должен быть "живым".

На банере должен быть изображен город, человек, моечное оборудование, фасад здания который моет человек.

Прошу указывать сроки, бюджет!

14 лет назад
MoscowPR
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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