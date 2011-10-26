Необходимо разработать статический банер в шапку сайта. Размерность 1000px на 300px, коллаж. Тематика моечное оборудование, Гос. проект Подробности после утверждения кандидата. Банер должен олицетворять серьезность компании, строгость, банер должен быть "живым". ...
Флеш-баннеры для сайта
Добрый день! Необходимо создать флеш - баннеры для сайта! Очень ждем предложений.
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