Нужен баннер

Нам нужен следующий банер. Он будет размещён на башорге и посвящён нашим колонкам: http://konoos.ru/catalog/speakers/

на эту страничку он и должен вести.

Требования к банеру:

Размещается на главной странице справа сверху. 45 р.

за 1 000 показов

Требования к баннеру:

•Размер: 240×180, вес: не более 75 КБ.

•Формат: JPG, PNG, GIF или SWF.

•Баннер не должен содержать раздражающую мельтешащую анимацию.

•Баннер не должен создавать ощутимую нагрузку на процессор посетителя сайта.

•Flash-баннер должен иметь такой обработчик нажатия: on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); }

Идея: комикс на одну из цитат портала.

Сценарий: кадр первый: По лесенке в подъезде поднимается человечек с головой-нашим логотипом (то есть, нужно взять наше лого (в приложении) и пририсовать к нему ножки-ручки (из серии палка-палка-огуречик, то есть схематично). кадпр второй: человечек подходит к двери в свою квартиру и видит на ней записку. Кадр третий, рука с запиской (акцент на записку, должно быть чётко видно, что на ней написано). На записке написано: уважаемый мистер Konoos, мы все уже по достоинству оценили ваши великолепные колонки! С уважением, ваши Соседи!

Четвёртый кадр: Надпись "Konoos - чистый звук на максимальной громкости! www.konoos.ru";;

Цена - не более 500 р.