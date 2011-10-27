Необходимо разработать статический банер в шапку сайта. Размерность 1000px на 300px, коллаж. Тематика моечное оборудование, Гос. проект Подробности после утверждения кандидата. Банер должен олицетворять серьезность компании, строгость, банер должен быть "живым". ...
Нужен баннер
Нам нужен следующий банер. Он будет размещён на башорге и посвящён нашим колонкам: http://konoos.ru/catalog/speakers/
на эту страничку он и должен вести.
Требования к банеру:
Размещается на главной странице справа сверху. 45 р.
за 1 000 показов
Требования к баннеру:
•Размер: 240×180, вес: не более 75 КБ.
•Формат: JPG, PNG, GIF или SWF.
•Баннер не должен содержать раздражающую мельтешащую анимацию.
•Баннер не должен создавать ощутимую нагрузку на процессор посетителя сайта.
•Flash-баннер должен иметь такой обработчик нажатия: on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); }
Идея: комикс на одну из цитат портала.
Сценарий: кадр первый: По лесенке в подъезде поднимается человечек с головой-нашим логотипом (то есть, нужно взять наше лого (в приложении) и пририсовать к нему ножки-ручки (из серии палка-палка-огуречик, то есть схематично). кадпр второй: человечек подходит к двери в свою квартиру и видит на ней записку. Кадр третий, рука с запиской (акцент на записку, должно быть чётко видно, что на ней написано). На записке написано: уважаемый мистер Konoos, мы все уже по достоинству оценили ваши великолепные колонки! С уважением, ваши Соседи!
Четвёртый кадр: Надпись "Konoos - чистый звук на максимальной громкости! www.konoos.ru";;
Цена - не более 500 р.
Выбранный исполнитель
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