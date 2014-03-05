Веб-разработчик полного цикла (Full Stack Developer)

Я Front-end/Back-end разработчик с большим опытом создания высококачественных сайтов, скриптов и модулей.

Являюсь экспертом по таким эффективным и надежным технологиям разработки:

✔ PHP 7.x с концепциями ООП

✔ PHP Frameworks

✔ Базы данных MySql, SQLite

✔ Wordpress и Woocommerce CMS

✔ Веб-сервера (Nginx, Apache)

✔ Почтовые сервера (Postfix, Sendmail, Dovecot)

✔ Интеграция API посторонних разработчиков: платежные системы, Facebook SDK, Telegram Api, и другие.

Навички Front-end:

✔ Javascript, jQuery

✔ HTML5/CSS3

✔ Адаптивний веб-дизайн

Предоставляю последовательные, профессиональные и современные решения для поддержки своих клиентов в течение всей работы. Мои навыки охватывают широкий спектр бизнес-приложений, созданных как для небольшой, так и большой аудитории.