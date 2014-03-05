Я Front-end/Back-end разработчик с большим опытом создания высококачественных сайтов, скриптов и модулей.
Являюсь экспертом по таким эффективным и надежным технологиям разработки:
✔ PHP 7.x с концепциями ООП
✔ PHP Frameworks
✔ Базы данных MySql, SQLite
✔ Wordpress и Woocommerce CMS
✔ Веб-сервера (Nginx, Apache)
✔ Почтовые сервера (Postfix, Sendmail, Dovecot)
✔ Интеграция API посторонних разработчиков: платежные системы, Facebook SDK, Telegram Api, и другие.
Навички Front-end:
✔ Javascript, jQuery
✔ HTML5/CSS3
✔ Адаптивний веб-дизайн
Предоставляю последовательные, профессиональные и современные решения для поддержки своих клиентов в течение всей работы. Мои навыки охватывают широкий спектр бизнес-приложений, созданных как для небольшой, так и большой аудитории.
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