Vavenko

Владимир Vavenko

 
43 годаУкраина/Ровно
18 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Веб-разработчик полного цикла (Full Stack Developer)

Я Front-end/Back-end разработчик с большим опытом создания высококачественных сайтов, скриптов и модулей. 

Являюсь экспертом по таким эффективным и надежным технологиям разработки:

✔ PHP 7.x с концепциями ООП

✔ PHP Frameworks

✔ Базы данных MySql, SQLite

✔ Wordpress и Woocommerce CMS

✔ Веб-сервера (Nginx, Apache)

✔ Почтовые сервера (Postfix, Sendmail, Dovecot)

✔ Интеграция API посторонних разработчиков: платежные системы, Facebook SDK, Telegram Api, и другие.

Навички Front-end:

✔ Javascript, jQuery

✔ HTML5/CSS3

✔ Адаптивний веб-дизайн

Предоставляю последовательные, профессиональные и современные решения для поддержки своих клиентов в течение всей работы. Мои навыки охватывают широкий спектр бизнес-приложений, созданных как для небольшой, так и большой аудитории.

PHPJavascriptWordPressMySQLWooCommercejQueryNginxApacheSQLite
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$30
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Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Исправить не большой баг на старом PHP сайте
Отлично сработались, спасибо!
Все отлично - четкое задание, своевременная оплата
Ответный отзыв
Jtr
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Установить шаблон дизайна на сайт и внести правки
Очень доволнен сотрудничеством. Все было сделано в срок и в соответствии с ТЗ.
Суперточное ТЗ и такая же оплата - рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настроить и подключить яндекс-маркет под ключ
Сотрудничеством очень довольны. Ответственный подход к работе. Владимир исполнил все капризы Клиента. Всё сделал на высшем уровне! Спасибо огромное! Рекомендую всем как ответственного исполнителя и профессионала в своём деле.
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
$5
10 баллов
10 лет назад
Доработать JS меню
Работу выполнил красиво и быстро, чем ожидалось! Безгранично благодарен, буду сотрудничать и дальше.
Быстрая оплата и четкое задание. Было приятно работать.
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создать функцию подписки
Владимир справился с задачей быстро и без лишних вопросов! Спасибо ! Я остался доволен!
Четкое задание и своевременная оплата. Было приятно работать с Максимом.
Ответный отзыв
Веб-программирование
15 отзывов
от $50
от 1 дня
#107
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $100
от 5 дней
#265
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#1003
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#222
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3413