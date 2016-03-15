Продающий текст на медицинскую тематику

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Завершен23 заявки347 просмотров

Нужен продающий текст для товара "Браслет Бяньши" (информация о товаре http://byanshi.net/ ) объемом 4500-5000 символов б.п.

Текст о том, как товар способствует заживлению переломов костей, трещин, растяжений и различных травм.

Бюджет - 1500 руб.

Примеры продающей статьи оставляйте в завке

9 лет назад
Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
$20
2 дня
Быстро и по делу. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
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