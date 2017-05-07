Создание 286 статей для готового сайта. Тема Монтаж Кондиционеров.
Уважаемые копирайтеры!
Задача. Наполнение готового сайта контентом.
Необходимо создать:
1.69 статей для наполнения сайта
2.286 статьи для наполнения карточек товара или больше.
Форма вопрос - ответ.
По ТЗ.
Необходимо выполнить, тестовое задание.
Оплачивается, если подходит.
1.Продающие.
2.Читабельность.
3.Оригинальность 96-98%
4.Грамотность.
5.Отсутствие тошнотности.
6.Прямое вхождение ключей - 2-3 шт.
7.Знание темы, без воды.
8.Пунктуальность.
9.Обязательность.
10.Нахождение на связи.
11.Быстрые правки при замечаниях.
12.Умения оформлять статьи.
13. Написание интересных и вкусных текстов, чтоб их было интересно читать.
Тема: кондиционеры, ремонт,обслуживание, диагностика,заправка, монтаж.
От вас - сроки, цены.
Цена не более 1,0 $.-текст для карточки товара.
1.5 $ текст для наполнения сайта.
Меньше можно.
Проект большой. Возможно увеличение объема статей.
По предоплате не работаю.
Оплата поэтапно.
Сделали-я проверила-оплатила.
Очень интересно сотрудничество , в случае если у вас есть знания:
в "одном флаконе"
-написание статей.
-подбор и обработка фото или картинок.
-заливка на сайт.
Эти условия обсуждаются отдельно.
Работаю со специалистами, которые сами выполняют свою работу.
Без посредников.
Кому интересно пишите.
С комментариями и не подходящими условиями, прошу не писать в данный проект.
На дворе кризис, и сложности у всех.
Прошу отнестись с пониманием.
Рассмотрю все предложения.