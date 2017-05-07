Создание 286 статей для готового сайта. Тема Монтаж Кондиционеров.

Уважаемые копирайтеры!

Задача. Наполнение готового сайта контентом.

Необходимо создать:

1.69 статей для наполнения сайта

2.286 статьи для наполнения карточек товара или больше.

Форма вопрос - ответ.

По ТЗ.

Необходимо выполнить, тестовое задание.

Оплачивается, если подходит.

1.Продающие.

2.Читабельность.

3.Оригинальность 96-98%

4.Грамотность.

5.Отсутствие тошнотности.

6.Прямое вхождение ключей - 2-3 шт.

7.Знание темы, без воды.

8.Пунктуальность.

9.Обязательность.

10.Нахождение на связи.

11.Быстрые правки при замечаниях.

12.Умения оформлять статьи.

13. Написание интересных и вкусных текстов, чтоб их было интересно читать.

Тема: кондиционеры, ремонт,обслуживание, диагностика,заправка, монтаж.

От вас - сроки, цены.

Цена не более 1,0 $.-текст для карточки товара.

1.5 $ текст для наполнения сайта.

Меньше можно.

Проект большой. Возможно увеличение объема статей.

По предоплате не работаю.

Оплата поэтапно.

Сделали-я проверила-оплатила.

Очень интересно сотрудничество , в случае если у вас есть знания:

в "одном флаконе"

-написание статей.

-подбор и обработка фото или картинок.

-заливка на сайт.

Эти условия обсуждаются отдельно.

Работаю со специалистами, которые сами выполняют свою работу.

Без посредников.

Кому интересно пишите.

С комментариями и не подходящими условиями, прошу не писать в данный проект.

На дворе кризис, и сложности у всех.

Прошу отнестись с пониманием.

Рассмотрю все предложения.