Индивидуальный подход к каждому заказчику!
Приветствую посетителя моего профиля!
Буду рада разработать для Вас:
- дизайн сайтов-визиток;
- дизайн интернет-магазинов;
- дизайн Landing page;
- дизайн баннеров, шапок;
- дизайн печатной продукции.
*Дополнительные сведения:
Имею степень магистра маркетинга. Защитила с красным дипломом диссертацию на тему "Исследование зависимости эффективности работы интернет-ресурса от его визуальной составляющей".
Если Вас заинтересовала моя кандидатура, то обращайтесь по указанным контактам:
Skype: trofinad
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Портфолио
- Landing Page "Организация свадеб"443 просмотра
Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
9 лет назад
Ну что сказать, с исполнителем не ошибся, в общем очень высокий уровень за адекватные деньги, как следствие хороший результат) Поэтому работать будем еще и много. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик. Четко ставит задачу, всегда на связи, своевременно оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству.
$357
10 баллов
10 лет назад
Отличный специалист своего дела! Приятно было работать. Обязательно продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
Андрей всегда находится на связи, задачу ставит четко и понятно. Осталась очень довольна сотрудничеством!
$63
10 баллов
10 лет назад
Отлично потрудились. Сделали работу в стиле Material Design. Получилось замечательно!
Ответный отзыв
В результате работы получили хороший результат! Оперативная связь на протяжении всей работы и своевременная оплата - рекомендую для сотрудничества!
$200
10 баллов
10 лет назад
Надежда все сделала в срок и качественно. Учла все замечания, всегда была на связи. Сотрудничеством остался доволен
Ответный отзыв
Была рада сотрудничать с Владимиром: всегда находится на связи, предоставил максимально подробное техническое задание, свои требования предоставлял оперативно, своевременно оплатил проект. Рекомендую!
$75
10 баллов
10 лет назад
Результат превзошел все ожидания, получил очень качественный макет. Кроме того Надежда прислушалась ко всем корректировкам и качественно их реализовала.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать - своевременная оплата, четкие корректировки, оперативное общение. Рекомендую!
Дизайн сайтов
23 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга