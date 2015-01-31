Kofen

Надежда Kofen

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Индивидуальный подход к каждому заказчику!

Приветствую посетителя моего профиля!

Буду рада разработать для Вас:

- дизайн сайтов-визиток;

- дизайн интернет-магазинов;

- дизайн Landing page;

- дизайн баннеров, шапок;

- дизайн печатной продукции.

*Дополнительные сведения:

Имею степень магистра маркетинга. Защитила с красным дипломом диссертацию на тему "Исследование зависимости эффективности работы интернет-ресурса от его визуальной составляющей".

Если Вас заинтересовала моя кандидатура, то обращайтесь по указанным контактам:

[email protected]

Skype: trofinad

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Отзывы заказчиков

KubaBuba
Дмитрий 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лендинга
Ну что сказать, с исполнителем не ошибся, в общем очень высокий уровень за адекватные деньги, как следствие хороший результат) Поэтому работать будем еще и много. Рекомендую!
Дмитрий - отличный заказчик. Четко ставит задачу, всегда на связи, своевременно оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Market-N1
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$357
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Lending Page организация свадеб
Отличный специалист своего дела! Приятно было работать. Обязательно продолжим сотрудничество!
Андрей всегда находится на связи, задачу ставит четко и понятно. Осталась очень довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$63
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн для страницы услуги
Отлично потрудились. Сделали работу в стиле Material Design. Получилось замечательно!
В результате работы получили хороший результат! Оперативная связь на протяжении всей работы и своевременная оплата - рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта медицинской тематики
Надежда все сделала в срок и качественно. Учла все замечания, всегда была на связи. Сотрудничеством остался доволен
Была рада сотрудничать с Владимиром: всегда находится на связи, предоставил максимально подробное техническое задание, свои требования предоставлял оперативно, своевременно оплатил проект. Рекомендую!
Ответный отзыв
Lo0Ny
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта для консалтинговой компании
Результат превзошел все ожидания, получил очень качественный макет. Кроме того Надежда прислушалась ко всем корректировкам и качественно их реализовала.
Было приятно сотрудничать - своевременная оплата, четкие корректировки, оперативное общение. Рекомендую!
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Дизайн сайтов
23 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
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