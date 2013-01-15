Я – вебрайтер!

Это моя профессия, потому я со всей ответственностью отношусь к ней. Если Вам нужен грамотный рерайт, копирайт (любой сложности) - обращайтесь. Я приложу весь свой опыт для достижения качественного результата. Я работаю только на тот результат, который наиболее полно отвечает Вашим запросам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Написание грамотных seo-статей для продвижения сайта.

При необходимости проведу анализ сайта, подберу нужные тематические поисковые запросы и внутренние ключи.

• Оптимизирование имеющегося контента под ключевые запросы.

В соответствии с требованиями проведу оптимизацию текста с необходимым процентом вхождения нужных ключевых слов, не теряя при этом читабельности написанного.

• Наполнение качественным контентом сайтов.

Имею опыт текстового наполнения сайта: тексты на главную страницу, тексты в раздел «услуги», в раздел FAQ, информационные статьи, описания товаров и многое другое.

• Написание уникальных статей различной тематики.

Информационные, тематические, обзорные, рекламные, аналитические статьи, новости, рассказы, эссе.

• Рерайт любой сложности.

При необходимости выполню глубокий рерайт с исходным материалом или без. В последнем случае я сама найду текст по заданной тематике и обработаю его, полностью изменив структуру, повысив информативность, придав уникальность.

• Умение работать в сжатые сроки.

К работе подхожу ответственно. Любое задание выполню четко и оперативно, в соответствии с предъявленными требованиями. Владею слепым методом набора, который позволяет выполнять задания в короткие сроки.

• Абсолютное авторство.

Не являюсь посредником или руководителем команды. Я не занимаюсь перепродажей чужих работ. Мои заказчики могут быть уверены в авторстве полученной работы.

• Работа в команде.

Поддерживаю профессиональные отношения с коллегами. В случае острой необходимости могу собрать квалифицированную команду для выполнения объемного заказа в короткий срок.

Жду предложений, я всегда открыта для диалога.

С уважением, Катерина.