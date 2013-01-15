Главные требования: опыт работы со статьями (написание/офомление); среднее знание тематики, большой интерес к братьям нашим меньшим; желательно знание WordPress; желание обучаться и расти; отличное знание русского языка (филологическое образование приветствуется!); ...
Я – вебрайтер!
Это моя профессия, потому я со всей ответственностью отношусь к ней. Если Вам нужен грамотный рерайт, копирайт (любой сложности) - обращайтесь. Я приложу весь свой опыт для достижения качественного результата. Я работаю только на тот результат, который наиболее полно отвечает Вашим запросам.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Написание грамотных seo-статей для продвижения сайта.
При необходимости проведу анализ сайта, подберу нужные тематические поисковые запросы и внутренние ключи.
• Оптимизирование имеющегося контента под ключевые запросы.
В соответствии с требованиями проведу оптимизацию текста с необходимым процентом вхождения нужных ключевых слов, не теряя при этом читабельности написанного.
• Наполнение качественным контентом сайтов.
Имею опыт текстового наполнения сайта: тексты на главную страницу, тексты в раздел «услуги», в раздел FAQ, информационные статьи, описания товаров и многое другое.
• Написание уникальных статей различной тематики.
Информационные, тематические, обзорные, рекламные, аналитические статьи, новости, рассказы, эссе.
• Рерайт любой сложности.
При необходимости выполню глубокий рерайт с исходным материалом или без. В последнем случае я сама найду текст по заданной тематике и обработаю его, полностью изменив структуру, повысив информативность, придав уникальность.
• Умение работать в сжатые сроки.
К работе подхожу ответственно. Любое задание выполню четко и оперативно, в соответствии с предъявленными требованиями. Владею слепым методом набора, который позволяет выполнять задания в короткие сроки.
• Абсолютное авторство.
Не являюсь посредником или руководителем команды. Я не занимаюсь перепродажей чужих работ. Мои заказчики могут быть уверены в авторстве полученной работы.
• Работа в команде.
Поддерживаю профессиональные отношения с коллегами. В случае острой необходимости могу собрать квалифицированную команду для выполнения объемного заказа в короткий срок.
Жду предложений, я всегда открыта для диалога.
С уважением, Катерина.
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