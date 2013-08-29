Нужны 3 рисунка-иллюстрации

Для нового сайта посвященному аппаратным технологиям коррекции веса и тела, нужно 3 картинки-иллюстрации в векторе для описаний предлагаемых услуг.

темы иллюстраций:

1. термотерапия (инфракрасное одеяло) - 2 шт

2. вибромассажер - 2 шт

3. виброплатформа - 2 шт.

в приложении шаблон будущего сайта и картинки с изображением оборудования, что бы было понятно о чем речь.

Хочется что бы иллюстрации перекликались с шаблоном по манере исполнения и цветовой гамме.

хм, не крепится файл в приложение. архив можно скачать на https://disk.yandex.ua/public/?hash=S32%2B5nac%2BU0/Q7BdJMj3qkg7I2csZZJMvnsjIOka0ZY%3D