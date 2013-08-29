Нужны 3 рисунка-иллюстрации

$30
Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для нового сайта посвященному аппаратным технологиям коррекции веса и тела, нужно 3 картинки-иллюстрации в векторе для описаний предлагаемых услуг.

темы иллюстраций:

1. термотерапия (инфракрасное одеяло) - 2 шт

2. вибромассажер - 2 шт

3. виброплатформа - 2 шт.

в приложении шаблон будущего сайта и картинки с изображением оборудования, что бы было понятно о чем речь.

Хочется что бы иллюстрации перекликались с шаблоном по манере исполнения и цветовой гамме.

хм, не крепится файл в приложение. архив можно скачать на https://disk.yandex.ua/public/?hash=S32%2B5nac%2BU0/Q7BdJMj3qkg7I2csZZJMvnsjIOka0ZY%3D

10 лет назад
ketarina
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Изменить простую картинку

    Есть картинка маркизного тента (в приложении). Нужно переделать ее, либо создать новую по следующим требованиям: ширина - 1300, высота - 150. Полоски слева направо в порядке (по цветам): oracle#061 (зеленый) oracle#082 (бежевый) oracle#032 (красный) В png на прозрачном фоне. С небольшой ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Учитель по рисованию или художник

    Нужен учитель по рисованию или художник, работающий с детьми на удаленную работу по созданию обучающе-развивающих раскрасок для детей. Требуется нарисовать для детей до 10 лет: 1. Раскраски 2. Уроки по рисованию. Пример http://www.dragoart.com/tuts/17619/1/1/how-to-draw-the-horse-mask.htm Для начала нужно будет 20 раскрасок, ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание иллюстраций для мобильного приложения

    Ищу иллюстратора для разработки порядка 15ти иллюстраций для мобильного приложения тема которого "Идеальный поцелуй". Аудитория приложения - юноши и девушки 12-17 лет. От подрядчика просим предоставить вариант иллюстрации согласно одного из предложенных Шагов либо, если в портфолио ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить шапку для сайта(или нарисовать свою)

    Необходимо придумать красивый дизайн для шапки сайта клининговой компании http://dom-servis.com.ua/ сам сайт будет переделан под этот http://yborki.ru/info/ubkorka_kv.html шапку тоже нужно сделать такого типа. Сделали свою шапку но не хватает фантазии доделать, на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аватар для женского паблика+карточка для цитат

    $30

    Необходимо создать стильный аватар для женского паблика о моде, красоте, отношениях... Требования: -цветовая гамма не должна быть слишком обширной -миниатюра аватара должна смотреться полноценно -на аватаре должно присутствовать название паблика -должен быть призыв подписаться на паблик с указанием на кнопку ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Найти или нарисовать бланк

    Здравствуйте. Нужен вкладыш диплома и бланк диплома для ВУЗа без аккредитации, то есть бланк не государственного образца, а собственный, но максимально похожий на государственный. В приложении примеры гос бланков, нужно нарисовать или найти такие же, но без ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Картинка: эмблема, иконка, ярлык

    $50

    Сделать эффектный рисунок на основании приложенного эскиза. Рисунок должен удовлетворять следующим параметрам: 1. Цветовая гамма: Лиловый, синий, голубой + белый, серый, чёрный; 2. Деловой стиль; 3. Высокое разрешение; 4. На рисунке надпись: Форма. Шрифт надписи - Times New Roman, жирный, ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад