Уникальные статьи о товарах

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Нужны оптимизированные уникальные продающие статьи для сайта http://forzozh.ru/
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Электроодеяла
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шорты для похудения
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Цена до 2 уе за 1000 знаков.
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