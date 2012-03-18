Требуется наполнение кулинарного сайта

Доброго времени суток. Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После модерации на ...
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Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется наполнять сайт, используя рерайт либо перевод с английского на русский.
Пишите цены (просьба не писать мне в личку, сам выберу исполнителя).
Спасибо.
С уважением, Александр.
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