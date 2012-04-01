Копирайт по теме Благодарность в трудовых отн-х

Необходимо писать 2 статьи в неделю и размещать на сайте. Тематика - инкубация яиц. Возможен рерайт с найденных вами источников - книги, журналы. Статьи около 1000-1500 знаков. Язык - русский. Указывайте цену за месяц. Работа постоянная на длительный срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер, способный писать без стилистических и орфографических ошибок.
Желательно РФ, оплата - вебмани, ЯД, банковский перевод.
Цикл статей о доверии в менеджменте, возможна адаптация с зарубежных источников.
Минимальная ставка 6 у.е. за 1000 знаков. Жесткая проверка антиплагиат.
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