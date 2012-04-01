Копирайт по теме Благодарность в трудовых отн-х

$1000
КопирайтингЗавершен18 заявок198 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайтер, способный писать без стилистических и орфографических ошибок.

Желательно РФ, оплата - вебмани, ЯД, банковский перевод.

Цикл статей о доверии в менеджменте, возможна адаптация с зарубежных источников.

Минимальная ставка 6 у.е. за 1000 знаков. Жесткая проверка антиплагиат.

12 лет назад
grigorev
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
stasi_albrecht
Анастасия 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
52 отзыва
12 лет назад
$1000
30 дней
Сотрудничали с Анастасией и раньше, на другом ресурсе. Как и в этот раз, нареканий не возникало. Быстро, грамотно, с привлечением иностранных источников и углублением в тему. 10 из 10.
Оплата произведена вовремя, приятно работать.
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