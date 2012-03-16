Копирайт статьи для сайта

Есть сайт 2mmm.ru тексты и прочее на нем не прорабатывались специалистами вообще основной сайт по нашей тематике sergey-mavrodi.com информацию можно и нужно черпать в том числе оттуда Нужно! 1.1. Чтобы тексты проработал психолог и рекламщик, что-то убрать, что-то добавить, что-то ...