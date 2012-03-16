Копирайт статьи для сайта

$50
КопирайтингЗакрыт8 заявок240 просмотров
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Обзорная статья про услуги по перетяжке автосалонов, 5000 знаков, копирайт

статья должна содержать следующие запросы:

"Перетяжка салона"- 15 вхождений

http://avto-royal.ru/home.html начало статьи тут взять

за статью 200 рублей

статья должна иметь уникальность не менее 95% согласно программе антиплагиат http://www.etxt.ru/antiplagiat/

12 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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