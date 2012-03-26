Создание продающего текста для сайта МММ-2011

Есть сайт 2mmm.ru

тексты и прочее на нем не прорабатывались специалистами вообще

основной сайт по нашей тематике sergey-mavrodi.com

информацию можно и нужно черпать в том числе оттуда

Нужно!

1.1. Чтобы тексты проработал психолог и рекламщик, что-то убрать, что-то добавить, что-то выделить чтобы текст был действительно продающим!!!

Чтобы человек зайдя на сайт заинтересовался и последовательно получил необходимую информацию

1.2. Все это нужно структурировать, т.е. чтобы навигация по сайту была простой и интуитиво понятной

скажем сначала человек коротко прочитал почему Мавроди не мошенник,

потом узнал о ммм-2011 и как она организованна и защищена,

потом узнал о возможном доходе в ммм-2011,

потом зарегистрировался

1.3. к текстам необходимо приложить тематические картинки

ВООБЩЕМ необходимо проработать структуру и тексты!

Нужен действительно профессионал, с опытом создания ПРОДАЮЩИХ текстов и желательно с ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ образованием