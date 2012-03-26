Создание продающего текста для сайта МММ-2011

Требуется глубокий и качественный рерайт текста из приложения. Оплата 3 у.е. за текст на ваш Z-кошелек или счет в системе weblancer после выполнения задания. Объем полученного текста должнен быть не менее исходного. Работу нужно сдать до 10–00 МСК ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт 2mmm.ru
тексты и прочее на нем не прорабатывались специалистами вообще
основной сайт по нашей тематике sergey-mavrodi.com
информацию можно и нужно черпать в том числе оттуда
Нужно!
1.1. Чтобы тексты проработал психолог и рекламщик, что-то убрать, что-то добавить, что-то выделить чтобы текст был действительно продающим!!!
Чтобы человек зайдя на сайт заинтересовался и последовательно получил необходимую информацию
1.2. Все это нужно структурировать, т.е. чтобы навигация по сайту была простой и интуитиво понятной
скажем сначала человек коротко прочитал почему Мавроди не мошенник,
потом узнал о ммм-2011 и как она организованна и защищена,
потом узнал о возможном доходе в ммм-2011,
потом зарегистрировался
1.3. к текстам необходимо приложить тематические картинки
ВООБЩЕМ необходимо проработать структуру и тексты!
Нужен действительно профессионал, с опытом создания ПРОДАЮЩИХ текстов и желательно с ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ образованием
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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