Нужны статьи для сайта

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Доброго дня. Для нового сайта belladress.ru нужны статьи. Есть бренды одежды asv(http://asv-tm.com/), limage(http://www.limage-tm.com/), devur(http://devur.by/), femme(http://femme.by/), o'jen(http://www.ojen.by). Нужны для каждого бренда (5 штук) отдельные статьи, до двух тысяч символов.

12 лет назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
listyaka
31 годВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
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