Косметический ремонт квартиры

Здравствуйте Нужно запускать рекламу в Google AdWords + Копирайт и Рерайт
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Указанная сумма в 100$ показывает что мы ищем постоянного копирайтера который "окунётся" в нашу поставленную тематику сайта, а именно: ремонт и отделка квартир.
ТЗ а также семантическое ядро прилагается в файлах.
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