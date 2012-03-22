SEO-оптимизация контента сайта

$150
КопирайтингЗавершен12 заявок236 просмотров
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На нашем сайте требуется пересмотреть всё текстовое наполнение. Где требуется, внедрить заданные ключи. Некоторые разделы нужно полностью переписать. Работать нужно в админке сайта.

12 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$150
7 дней
Перед Татьяной стояла задача самостоятельно, через административную панель, проверить весь контент сайта, внедрить заданные ключи, некоторые разделы переписать по-новой. В итоге мы получили полностью обновленное содержание нашего ресурса, обратившись всего к одному специалисту.
Очень приятно работать с людьми, которые точно знают чего хотят и умеют четко формулировать свои желания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
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