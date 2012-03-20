Тексты по парфюмерии

Нужно написать 10 описаний по парфюмерии. Подробное ТЗ во вложении.

Цена — 90 WMR за текст, т.е. все задание 900 WMR. Срок — 2 дня.

Руководителей команд прошу не беспокоить. Общаться буду только с теми, кто непосредственно пишет тексты (обратите внимание на эту фразу, были случаи, когда люди привлекали помощников - это неприемлемо).

Прошу ознакомиться с ТЗ внимательно и учесть все пожелания, чтобы не возникло неприятных ситуаций после проверки текстов.