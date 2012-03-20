Тексты по парфюмерии

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок302 просмотра
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Нужно написать 10 описаний по парфюмерии. Подробное ТЗ во вложении.

Цена — 90 WMR за текст, т.е. все задание 900 WMR. Срок — 2 дня.

Руководителей команд прошу не беспокоить. Общаться буду только с теми, кто непосредственно пишет тексты (обратите внимание на эту фразу, были случаи, когда люди привлекали помощников - это неприемлемо).

Прошу ознакомиться с ТЗ внимательно и учесть все пожелания, чтобы не возникло неприятных ситуаций после проверки текстов.

12 лет назад
pavlov11188
Юрий 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена очень качественно. Буду продолжать сотрудничество.
Хочется продолжать сотрудничество с таким заказчиком! Задания даются однозначно и подробно, оплата производится своевременно, темы - интересные. Спасибо!
redfox2011
Виктория 
38 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$30
2 дня
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Хороший исполнитель. Доволен сотрудничеством.
Очень интересное задание и приятное сотрудничество. Спасибо!
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