Написание обзоров к бытовой технике, аппаратуре

$50
КопирайтингЗакрыт23 заявки458 просмотров
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Доброго времени суток!

Набирает обороты перспективный проект, который предполагает участие копирайтеров разного уровня. К участию привлекаются пока все желающие. Работа интересная и перспективная.

12 лет назад
dok2009
Максим 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Vuriko
Влада 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 отзывов
12 лет назад
$30
5 дней
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