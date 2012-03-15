Написание обзоров к бытовой технике, аппаратуре

Здравствуйте. Ищу Копирайтера или Переводчика - Фаната Apple. Тематика - продукция Apple и приложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Набирает обороты перспективный проект, который предполагает участие копирайтеров разного уровня. К участию привлекаются пока все желающие. Работа интересная и перспективная.
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