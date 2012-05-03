Новости. Строительство.

Здравствуйте!

Нужно самостоятельно находить исходную информацию и писать ежедневно (Пн.-Пт.) новости по теме строительства или недвижимости. Высылать на e-mail и получать оплату.

Требуется 1 статья в день. Оплата - 50 рублей за статью. Объем текста - от 1500 знаков без пробелов. Уникальность и актуальность текста обязательна.