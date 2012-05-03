Новости. Строительство.

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок170 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно самостоятельно находить исходную информацию и писать ежедневно (Пн.-Пт.) новости по теме строительства или недвижимости. Высылать на e-mail и получать оплату.

Требуется 1 статья в день. Оплата - 50 рублей за статью. Объем текста - от 1500 знаков без пробелов. Уникальность и актуальность текста обязательна.

12 лет назад
mikhailstebenkov
Михаил 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Natusia
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Наталья своевременно и качественно пишет тексты. Сотрудничаем уже 1,5 месяца, все очень хорошо. Рекомендую.
Сотрудничеством с Михаилом очень довольна. Оплата всегда своевременная, без задержек.
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