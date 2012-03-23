Приватный проект для Грамович Марина (marinesko)

$100
КопирайтингЗавершен2 заявки195 просмотров
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Написать историю про знакомства двух сырных героев, для продуктового бренда, общий объем 10 000 знаков, придумать образ и деятельность к каждому герою, описать их образ жизни связанную с продуктом.

Срок исполнения 3 дня

12 лет назад
brand_kz
Яна 
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
12 лет назад
$100
3 дня
Получилась очень эмоциональная и креативная история! Марина, как всегда написала на высшем уровне! Рекомендуем всем, с первого раза понимает, что нужно написать, в не зависимо от темы, всегда быстро и качественно, уже не один проект реализовали в месте и дальше буду работать с ней. Самое главное, никогда не подводила!
Продолжаем приятное и взаимовыгодное сотрудничество =)
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