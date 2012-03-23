Приватный проект для Грамович Марина (marinesko)

Добрый день! необходимо переделать текст диплома по юриспруденции(договор поставки) так, что бы он прошел программу антиплагиата. текст примерно 100 тыс символов. кого заинтересовало, пишите, по цене договоримся
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать историю про знакомства двух сырных героев, для продуктового бренда, общий объем 10 000 знаков, придумать образ и деятельность к каждому герою, описать их образ жизни связанную с продуктом.
Срок исполнения 3 дня
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