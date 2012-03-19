Текст на главные страницы о гостиницах и отелях

КопирайтингЗавершен19 заявок280 просмотров
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Нужен текст на главные страницы сайта. Сайт службы бронирования гостиниц по С-Петербургу.

Текст должен быть красиво написан и оформлен в Word с форматированием, а не просто набран.

В тексте должны быть элементы списка, красные строки. В общем красивое оформление, которое будет перенесено нашими специалистами на сайт.

О чем должен быть текст - см. во вложенном файле.

12 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sinnat
55 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Наталье за проделанную работу. Тексты получились легко читаемыми и приятными уху. Сразу чувствуется, что писал человек, который любит свою работу. Этот исполнитель записан в список "лучших". В дальнейшем, если будет нужна качественная работа, то буду обращаться к ней.
Анатолий - безупречный работодатель: задание сформулировал четко, оперативно принял статьи и сразу заплатил. Надеюсь еще поработать. Приятно с ним сотрудничать! Один из лучших работодателей на веблансере!
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