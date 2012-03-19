Текст на главные страницы о гостиницах и отелях

Нужен текст на главные страницы сайта. Сайт службы бронирования гостиниц по С-Петербургу.

Текст должен быть красиво написан и оформлен в Word с форматированием, а не просто набран.

В тексте должны быть элементы списка, красные строки. В общем красивое оформление, которое будет перенесено нашими специалистами на сайт.

О чем должен быть текст - см. во вложенном файле.