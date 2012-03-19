Текст на главные страницы о гостиницах и отелях

Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Задача: Написание оптимизированных текстов (по ТЗ) по тематике "Азартные игры" Требование: стабильное выполнения заказов, написание около 10 000 знаков в сутки. Оплата: 3$ за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен текст на главные страницы сайта. Сайт службы бронирования гостиниц по С-Петербургу.
Текст должен быть красиво написан и оформлен в Word с форматированием, а не просто набран.
В тексте должны быть элементы списка, красные строки. В общем красивое оформление, которое будет перенесено нашими специалистами на сайт.
О чем должен быть текст - см. во вложенном файле.
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