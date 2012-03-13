Написание технического задания портала (СТО)

Необходим копирайт. Тематика: мебель на заказ. 10 статей по 1000 символов. +отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать подробное техническое задание в сжатые сроки (1-1,5 недели).
Суть: портал, который работает как посредник между СТО. Подробнее в личной переписке (определенная часть уже немного описана).
Интересуют исполнители, которые могут сделать работу в конкретно оговоренных временных рамках без потери качества.
Готовы обсуждать работу "от и до". То есть, от технического задания до частичного или полного выполнения работ над сайтом.
P.S.
ИДЕЯ ПОРТАЛА ПРЕДЕЛЬНО ПОНЯТНА И ВООБЩЕМ-ТО ПРОСТА. НАС ИНТЕРЕСУЕТ ГРАМОТНОЕ И ПОДРОБНОЕ НАПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ. ЧЕМ-ТО ПОХОЖИЕ РЕСУРСЫ:
ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ГРАМОТНЫМ И ПОДРОБНЫМ ЗАДАНИЕМ:
- рекомендации по движку;
- требования к коду, верстке;
- сайт должен максимально использовать свой собственный потенциал для раскрутки!;
- юзабилити;
- скорость работы ресурса;
- разработка личного кабинета с системой оплаты услуг;
- должна быть описана вся струкртура сайта от А до Я (основные моменты).
Другими словами, сайт должен быть весь на бумаге. Так, чтобы разработчик смогу сделать полноценный ресурс практически с первого раза. От доработок никто не застрахован, но хочется снизить их % до минимума.
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