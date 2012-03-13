Написание технического задания портала (СТО)

Добрый день!

Необходимо написать подробное техническое задание в сжатые сроки (1-1,5 недели).

Суть: портал, который работает как посредник между СТО. Подробнее в личной переписке (определенная часть уже немного описана).

Интересуют исполнители, которые могут сделать работу в конкретно оговоренных временных рамках без потери качества.

Готовы обсуждать работу "от и до". То есть, от технического задания до частичного или полного выполнения работ над сайтом.

P.S.

ИДЕЯ ПОРТАЛА ПРЕДЕЛЬНО ПОНЯТНА И ВООБЩЕМ-ТО ПРОСТА. НАС ИНТЕРЕСУЕТ ГРАМОТНОЕ И ПОДРОБНОЕ НАПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ. ЧЕМ-ТО ПОХОЖИЕ РЕСУРСЫ:

100cto.kz

vse-sto.com.ua

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ГРАМОТНЫМ И ПОДРОБНЫМ ЗАДАНИЕМ:

- рекомендации по движку;

- требования к коду, верстке;

- сайт должен максимально использовать свой собственный потенциал для раскрутки!;

- юзабилити;

- скорость работы ресурса;

- разработка личного кабинета с системой оплаты услуг;

- должна быть описана вся струкртура сайта от А до Я (основные моменты).

Другими словами, сайт должен быть весь на бумаге. Так, чтобы разработчик смогу сделать полноценный ресурс практически с первого раза. От доработок никто не застрахован, но хочется снизить их % до минимума.