SEO-копирайт

Итак, за полтора месяца, прошедших с момента публикации первого объявления отобранная группа товарищей себя успешно исписала, поэтому объявляется новый набор добровольцев для выполнения ответственного и неплохо оплачиваемого задания:) Начинаем второй этап наполнения. Требуется куча статей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
30 статей, на каждую 5-10 ключевиков с заданнім количеством вхождений в статью (1-4 вхождение, преобладает 1)
Нужен качетственый сео-копирайт
Тематика - компьютерная техника, электроника, сумки, чехлы, аксессуары -
флешки, карты памяти, провода, разъемы, кабели и т.п.
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