SEO-копирайт

$250
КопирайтингЗакрыт35 заявок272 просмотра
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30 статей, на каждую 5-10 ключевиков с заданнім количеством вхождений в статью (1-4 вхождение, преобладает 1)

Нужен качетственый сео-копирайт

Тематика - компьютерная техника, электроника, сумки, чехлы, аксессуары -

флешки, карты памяти, провода, разъемы, кабели и т.п.

12 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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