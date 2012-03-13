Тур. снаряжение: статьи + рерайтинг описаний

КопирайтингЗакрыт19 заявок183 просмотра
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Необходим специалист, ориентирующийся в тематике "Туристическое и спортивное снаряжение" для качественного написания 20+ статей, а также рерайтинга описаний товаров (50+).

приступить к работе необходимо в ближайшее время.

Прошу указывать ориентировочную стоимость услуг и сроки.

12 лет назад
web101
Михаил 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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