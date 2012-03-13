Подготовить несколько текстов, чтобы когда сайт будет готов, сразу их залить. Три абзаца текста на главной странице. Также полноценный текст на внутренней странице "о нас". Несколько статей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрерайтить 43к рерайта за 43 wmz.
Тема статей - программы и игры. Программы не сложные (плееры, браузеры), специфических терминов не много и их можно не рерайтить.
К некоторым текстам даю исходники для рерайта, для некоторых текстов сами ищете исходники.
Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходима статья на тему dd-wrt. Оплата 200 р. Контакты: e-mail И skype сюда.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен ответственный человек для наполнения 3-х блогов на тему SEO, программирование, новости социальных сетей и т.д. и т.п. Что надо будет делать: 1. Находить интересный статьи по тематикам, которые я перечислил выше, источников куча, искать придется вам. 2. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен человек для постаянного сотрудничества для выполнения рерайта под ключи, предпочтение отдается женскому полу. 1к текста 1 доллар. Написанные тексты требуется публиковать, за 50 опубликованных статей 10 долларов.Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Добрый день! есть еще небольшое задание... для полной заполняемости сайта нужно несколько статей и новостей... на каждый материал где то около 1000 символов... опять же главное уникальность... Рерайт двух статей: http://hd - antenna . ru/staty/o-sputnikovyh-antennah.... http://hd - antenna ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нужен человек, способный написать описания разделов сайта, статьи ~2500 знаков. Тексты должны приятно рассказывать о услугах компании и мягко подталкивать потенциальных клиентов заказать услуги наших специалистов. Хотелось бы услышать ваши предложения по цене ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Крупной компании требуется журналист\лингвист\копирайтер\пользователь имеющий опыт работы в Википедии. Требуется переработать статьи таким образом,чтоб они прошли модерацию в Википедии и разместить их там. Оплату готовы обсуждать. Оплата только после модерации статей.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать вступительный текст (каждый до 500 символов) к 30 разделам сайта. Оплата по вебмани - до $1 за 1000 символов, можно и меньше) icq: 63346(два)995Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Тематика: Продажа продуктов с ферм, био продуктов 1)Завлекающие описание 2)Новости на стене(оживить группу)Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
надо для лендингого сайта написать отзывы по товару с элементами НЛП оплата: вебмоней, альфабанк жмоет они и не НЛП, но большинство сайтов с инфопродуктами кишат заманиващими отзывами)Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад