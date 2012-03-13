43К рерайта

$43
КопирайтингЗакрыт15 заявок349 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрерайтить 43к рерайта за 43 wmz.

Тема статей - программы и игры. Программы не сложные (плееры, браузеры), специфических терминов не много и их можно не рерайтить.

К некоторым текстам даю исходники для рерайта, для некоторых текстов сами ищете исходники.

Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества.

12 лет назад
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Natalya_07
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$43
2 дня
  • Похожие заказы

  • Написание текстов для сайта. Приватно для karver.

    Подготовить несколько текстов, чтобы когда сайт будет готов, сразу их залить. Три абзаца текста на главной странице. Также полноценный текст на внутренней странице "о нас". Несколько статей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • SEO рерайт

    Нужен ответственный человек для наполнения 3-х блогов на тему SEO, программирование, новости социальных сетей и т.д. и т.п. Что надо будет делать: 1. Находить интересный статьи по тематикам, которые я перечислил выше, источников куча, искать придется вам. 2. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 50 текстов на женскую тематику

    $250

    Нужен человек для постаянного сотрудничества для выполнения рерайта под ключи, предпочтение отдается женскому полу. 1к текста 1 доллар. Написанные тексты требуется публиковать, за 50 опубликованных статей 10 долларов.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей и новостей (приватно для karver)

    $30

    Добрый день! есть еще небольшое задание... для полной заполняемости сайта нужно несколько статей и новостей... на каждый материал где то около 1000 символов... опять же главное уникальность... Рерайт двух статей: http://hd - antenna . ru/staty/o-sputnikovyh-antennah.... http://hd - antenna ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Описания разделов сайта

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нужен человек, способный написать описания разделов сайта, статьи ~2500 знаков. Тексты должны приятно рассказывать о услугах компании и мягко подталкивать потенциальных клиентов заказать услуги наших специалистов. Хотелось бы услышать ваши предложения по цене ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разместить статью в Википедии

    Крупной компании требуется журналист\лингвист\копирайтер\пользователь имеющий опыт работы в Википедии. Требуется переработать статьи таким образом,чтоб они прошли модерацию в Википедии и разместить их там. Оплату готовы обсуждать. Оплата только после модерации статей.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать НЛП отзывы

    надо для лендингого сайта написать отзывы по товару с элементами НЛП оплата: вебмоней, альфабанк жмоет они и не НЛП, но большинство сайтов с инфопродуктами кишат заманиващими отзывами)

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад