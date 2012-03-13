Нужно отрерайтить 43к рерайта за 43 wmz.

Тема статей - программы и игры. Программы не сложные (плееры, браузеры), специфических терминов не много и их можно не рерайтить.

К некоторым текстам даю исходники для рерайта, для некоторых текстов сами ищете исходники.

Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества.