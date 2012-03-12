Написать НЛП отзывы

КопирайтингЗакрыт4 заявки233 просмотра
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надо для лендингого сайта написать отзывы по товару с элементами НЛП

оплата: вебмоней, альфабанк

жмоет они и не НЛП, но большинство сайтов с инфопродуктами кишат заманиващими отзывами)

12 лет назад
lakeev
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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