SEO-cтатьи. Пприватно для alvarez

Ко многочисленным хвалебным отзывам в адрес Надежды хочу добавить и свой. Фактически с ней работаю уже не первый раз, все задания выполняет качественно и в срок. Великолепная эрудиция во многих областях. Тексты пишет практически на любую тему со знанием дела, как настоящий профессионал. Уникальность всех текстов не ниже 98%, тексты интересные, познавательные, читать их одно удовольствие. Несомненно буду работать с ней и дальше. Ну а тем, кто до сих пор еще не определился с копирайтером - настоятельно рекомендую: только Надежда! Спасибо за работу!