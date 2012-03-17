SEO-cтатьи. Пприватно для alvarez

КопирайтингЗавершен1 заявка118 просмотров
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Написать 10 SEO-оптимизированных статей для строительного сайта

12 лет назад
flagshtur
63 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
Ко многочисленным хвалебным отзывам в адрес Надежды хочу добавить и свой. Фактически с ней работаю уже не первый раз, все задания выполняет качественно и в срок. Великолепная эрудиция во многих областях. Тексты пишет практически на любую тему со знанием дела, как настоящий профессионал. Уникальность всех текстов не ниже 98%, тексты интересные, познавательные, читать их одно удовольствие. Несомненно буду работать с ней и дальше. Ну а тем, кто до сих пор еще не определился с копирайтером - настоятельно рекомендую: только Надежда! Спасибо за работу!
Олег - замечательный заказчик! К каждой статье выслал отдельное ТЗ, в котором было расписано всё: от правил оформления ключей до примерного плана текстов. Деньги пришли в тот же день, как сдала статьи. Давно не работалось так легко, комфортно и с такой отдачей. Советую всем!
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