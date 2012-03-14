Копирайт. Приватно для turok239

$50
КопирайтингЗавершен3 заявки147 просмотров
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Нужен копирайт 5 текстов, 120 р за текст.

12 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Текст написан вовремя и так как нужно. Задача понята и выполнена. Спасибо, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, быстро проверяет, вовремя платит. Спасибо!
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