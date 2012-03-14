Написать текст про Ipad Мини

КопирайтингЗавершен7 заявок158 просмотров
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Необходимо написать текст про Ipad Мини по прикрепленному к заданию ТЗ.

Посмотрите ТЗ, и укажите пожалуйста, стоимость вашей работы.

12 лет назад
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Андрей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Татьяна выполнила работу очень качественно и быстро. Спасибо, и удачи!
Спасибо за приятное и продуктивное сотрудничество! Рекомендую Андрея как ответственного заказчика!
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