Текстовое наполнение нового сайта

Требуется дописать портал о сертификации infogost.com. Дописать метатеги на уже существующие статьи и дописать ряд новых статей. Сайт написан на Word Press Доработка 1 статьи - 50 р. за каждую. Написание новой статьи - 90 р. за 1000 символов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текстовое наполнение сайта
Сайт продает видеорегистраторы.
Требуется написать разделы:
1. о компании
2. сервис и гарантия
3. о производителях
4. сделать подборку материалов юридического и образовательного характера, как видиорегистраторы помогают при ДТП и автомобильных поставах.Что надо делать, попав в неприятную ситуацию. примеры решений суда и все что найдете.
По объему работа как обычная курсовая.
Магазин торгует в России.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Статьи с ключами, подробности в личку.Завершен12 лет назад
- $20
Нужно переписать 8 статей (ссылки есть). Требования: высокая уникальность текста, статьи объемом 1500-3000 печ.зн. размещение статей на сайте + оптимизация (есть видео-урок, как нужно сделать)Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуются тексты для вебстудии, тексты на темы: создание сайтов, продвижение сайтов, дизайн сайтов, дизайн рекламы, логотипов, брендинг и т.п. Рассматриваются кандидаты с портфолио, где есть похожие проекты! Сперва Вы пишите тестовый текст на ...Закрыт12 лет назад
- $210
Необходимо брать на яндекс маркете отзывы, рерайтить их и добавлять самостоятельно на сайт. На сайте 21 категория, в каждую нужно добавить по 10 отзывов, т.е. 210 шт., эту работу надо сделать за 2-3 мес., т.е. по ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужны сто статей с проставленными ссылками и анкорами. Статьи должны быть загружены в систему на мой новый аккаунт и пройти модерацию. Проверяю работу, меняю пароль, оплачиваю через гарант оплаты. Статьи должны быть читабельны, логичны. Интересуют цена и сроки. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Работа в основном по шаблону. Описание определённого вида товара для интернет-магазина. Мне нужен, в первую очередь, грамотный рерайт. Требования: уникальность от 95% при глубокой проверке, заказ сдавать в документе Microsoft Word без наличия пунктуационных, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно скопировать с википедии статьи о зубных заболеваниях: Кариес Пульпит Острая зубная боль Периодонтит Клиновидный дефект зубов ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужны описания приборов приблизительно по 1000-1500 тысяч символов. За одно плачу 60 рублей. Пишите сразу на почту [email protected]Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуются тексты для основных страниц и категорий сайта. Тематика сайта: интернет магазин футболок. Все тексты должны быть уникальными (будут проверяться) Просьба указывать цену на 1000 знаковЗавершен12 лет назад