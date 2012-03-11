Тексты про сувениры с фото

Необходимо брать на яндекс маркете отзывы, рерайтить их и добавлять самостоятельно на сайт. На сайте 21 категория, в каждую нужно добавить по 10 отзывов, т.е. 210 шт., эту работу надо сделать за 2-3 мес., т.е. по ...